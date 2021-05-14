Испания

Голкипер "сливочных" не теряет надежды на чемпионство.

Вратарь Реала Тибо Куртуа поделился мыслями после разгромной победы над Гранадой в матче 36-го тура Ла Лиги.

"Нам нужно и дальше продолжать оказывать давление на Атлетико в надежде на то, что в одной из двух оставшихся игр он ошибется. Мы должны думать только о своей игре и побеждать.

Впереди тяжелый матч с Атлетиком из Бильбао, а на результаты Атлетико посмотрим потом", – заявил бельгиец.

Ранее Тибо Куртуа подвел итоги неудачного противостояния его команды в полуфинале Лиги чемпионов.