Голкипер "сливочных" не теряет надежды на чемпионство.
Тибо Куртуа, getty images
14 мая 2021, 08:28
Вратарь Реала Тибо Куртуа поделился мыслями после разгромной победы над Гранадой в матче 36-го тура Ла Лиги.
"Нам нужно и дальше продолжать оказывать давление на Атлетико в надежде на то, что в одной из двух оставшихся игр он ошибется. Мы должны думать только о своей игре и побеждать.
Впереди тяжелый матч с Атлетиком из Бильбао, а на результаты Атлетико посмотрим потом", – заявил бельгиец.
Ранее Тибо Куртуа подвел итоги неудачного противостояния его команды в полуфинале Лиги чемпионов.