Англия

Норвежский специалист прокомментировал матч с мерсисайдским клубом.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер высказался после поражения Ливерпулю в матче 36-го тура АПЛ.

"Ливерпуль заслужил победу. Но это был матч, из которого мы должны были извлечь больше. Больше извлечь из начала матча, которое нам удалось.

Мы хорошо сыграли, но отставали при потере мяча. Мы позволяли им разыгрывать мяч, нам стоило больше прессинговать, но мы извлечем из этого уроки.

Магуайр? Он очень важен для нас. Он был абсолютным лидером с тех пор, как пришел в клуб. Так что, конечно, нам будет его не хватать. У нас достаточно хороших игроков, чтобы справиться с этим", — сказал наставник манкунианцев.

Ранее наставник Манчестер Юнайтед обрушился с критикой на руководство АПЛ касательно сложного календаря.