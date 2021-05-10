Испания

Нидерландский специалист считает, что не покинет каталонский клуба по окончании розыгрыша.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман высказался о своем будущем.

"С первого дня президент Барселоны выражал мне доверие, так что я не беспокоюсь о своем будущем в клубе.

Я заключил контракт с клубом на два года, поэтому вижу себя наставником Барселоны и в следующем сезоне. Когда сезон завершится, мы пообщаемся с президентом.

На сегодняшний день финальные туры Ла Лиги важнее моего будущего. Разговоры о возможной отставке заходят не только обо мне. Это происходит со всеми тренерами.

Я не могу контролировать прессу, у всех есть своё мнение, и не мне его менять. Через две недели будет время поговорить о будущем", — сказал наставник "сине-гранатовых".

Ранее сообщалось, что Апелляционный комитет оставил в силе дисквалификацию Кумана.