Испания

В клубе довольны результатами команды.

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне, вероятно, останется в стане "матрасников" еще на несколько сезонов.

По информации источника, руководство мадридского клуба готово предложить аргентинскому специалисту двухлетнее продление контракта.

Наставник возглавляет Атлетико с 2011 года. Действующий контракт Симеоне с мадридским клубом рассчитан до конца сезона-2021/2022.

Напомним, что по итогу минувшего сезона Ла Лиги Атлетико стал чемпионов впервые с сезона-2013/14.

Ранее тренер прокомментировал завоевание чемпионского титула его командой.