В клубе довольны результатами команды.
Диего Симеоне, getty images
04 июня 2021, 08:25
Главный тренер Атлетико Диего Симеоне, вероятно, останется в стане "матрасников" еще на несколько сезонов.
По информации источника, руководство мадридского клуба готово предложить аргентинскому специалисту двухлетнее продление контракта.
Наставник возглавляет Атлетико с 2011 года. Действующий контракт Симеоне с мадридским клубом рассчитан до конца сезона-2021/2022.
Напомним, что по итогу минувшего сезона Ла Лиги Атлетико стал чемпионов впервые с сезона-2013/14.
Ранее тренер прокомментировал завоевание чемпионского титула его командой.