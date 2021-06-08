Испания

Вратарь присоединился к команде из-за возможных новых случаев заражения коронавирусом.

Голкипер Челси Кепа Аррисабалага довызван в сборную Испании, об этом сообщается на официальном сайте национальной команды.

Наряду с Родриго Морено, Пабло Форнальсом, Карлосом Солером, Браису Мендесом и Раулем Альбиолем вратарь присоединился к "красной фурии" на случай новых положительных тестов на коронавирус в основном составе команды.

Сообщается, что данные футболисты будут тренироваться отдельно от изначально заявленных в сборную игроков.

Ранее сообщалось, что сборная Испании вакцинируется перед Евро-2020.