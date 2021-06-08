"Бьянконери" довольны показателями испанца.
Альваро Мората, getty images
08 июня 2021, 12:26
Полузащитник Атлетико, выступающий на правах аренды за Ювентус, может стать полноценным игроком туринского клуба.
По информации источника, "бьянконери" ведут переговоры о выкупе контракта 28-летнего испанца.
Сообщается, что итальянский клуб уже выплатил "матрасникам" 10 миллионов евро компенсации. Полная стоимость футболиста составляет 45 млн.
Мората выступает за Ювентус с сентября 2020 года.
В минувшем сезоне футболист провел за туринцев 44 матча во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и отдал 12 результативных передач.
Ранее Альваро Мората высказался о важности психического здоровья в футболе.