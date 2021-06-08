Италия

"Бьянконери" довольны показателями испанца.

Полузащитник Атлетико, выступающий на правах аренды за Ювентус, может стать полноценным игроком туринского клуба.

По информации источника, "бьянконери" ведут переговоры о выкупе контракта 28-летнего испанца.

Сообщается, что итальянский клуб уже выплатил "матрасникам" 10 миллионов евро компенсации. Полная стоимость футболиста составляет 45 млн.

Мората выступает за Ювентус с сентября 2020 года.

В минувшем сезоне футболист провел за туринцев 44 матча во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и отдал 12 результативных передач.

Ранее Альваро Мората высказался о важности психического здоровья в футболе.