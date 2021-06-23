Испания

35-летний хавбек может продолжить свои выступления за "нервионцев".

Капитан и полузащитник Севильи Хесус Навас в ближайшее время поставит свою подпись под новым контрактом с клубом. Об этом сообщает пресс-служба "нервионцев", ссылаясь на слова президента клуба Хосе Кастро.

35-летний хавбек является воспитанником испанского клуба, в котором он дебютировал в 2003 году. С 2013 по 2017 года Навас выступал в составе Манчестер Сити в АПЛ.

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Навас является рекордсменом по количеству матчей за Севилью — на его счету 563 матча, в которых он забил 36 голов и отдал 110 ассистов.

В прошедшем сезоне Навас провел 43 поединка, в которых он отдал шесть голевых передач.

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