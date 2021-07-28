Испания

В список игроков на выездное турне попал лишь один новичок "блаугранас".

Сегодня Барселона отправилась в Германию на учебно-тренировочный сбор в рамках подготовки к предстоящему сезону. Об этом сообщает пресс-служба "блаугранас".

В список футболистов, вызванных главным тренером Рональдом Куманом попал полузащитник Илаиш Мориба, который не захотел продлевать контракт с каталонским клубом.

Также отметим, что в заявке каталонцев лишь один новичок — вингер Мемфис Депай.

Напомним, Барселона начнет новый сезон в Ла Лиге 15 августа. Соперником "блаугранас" будет Реал Сосьедад.

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