В список игроков на выездное турне попал лишь один новичок "блаугранас".
ФК Барселона
28 июля 2021, 16:59
Сегодня Барселона отправилась в Германию на учебно-тренировочный сбор в рамках подготовки к предстоящему сезону. Об этом сообщает пресс-служба "блаугранас".
В список футболистов, вызванных главным тренером Рональдом Куманом попал полузащитник Илаиш Мориба, который не захотел продлевать контракт с каталонским клубом.
Также отметим, что в заявке каталонцев лишь один новичок — вингер Мемфис Депай.
Напомним, Барселона начнет новый сезон в Ла Лиге 15 августа. Соперником "блаугранас" будет Реал Сосьедад.
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