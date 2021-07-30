Испания

Французский форвард "сливочных" вылечился от коронавируса.

Нападающий мадридского Реала Карим Бензема вылечился от коронавируса, сообщает Marca.

По информации источника, 33-летний француз сдал отрицательный тест на коронавирус и теперь ему дали зеленый свет на возвращение к тренировочному процессу. Футболист должен присоединиться к тренировкам уже сегодня.

Отметим, что Бензема сдал положительный тест 23 июля, а несколько дней спустя "сливочные" объявили о заражении коронавирусом Давидом Алабой.

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