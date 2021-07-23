Испания

Французский форвард вернулся из отпуска в расположение "сливочных".

Нападающий мадридского Реала Карим Бензема сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба "сливочных".

33-летний француз только вернулся в расположение мадридского клуба из отпуска после минувшего Евро-2020, где он выступал в составе национальной команды.

В минувшем сезоне Бензема провел 46 поединков, в которых забил 30 голов и отдал 9 ассистов.

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