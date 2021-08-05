Испания

Организаторы соревнований и клубы согласились на предложение правительства.

Уже в скором времени — 13 августа сыграют Валенсия и Хетафе — нам предстоит наблюдать за стартом чемпионата Испании, поэтому организаторы состязаний сейчас вовсю пытаются успеть как следует подготовиться к данному торжественному мероприятию.

В частности, это касается и вопросов безопасности и охране здоровья болельщиков и футболистов в условиях продолжающейся пандемии COVID-19 и накладываемыми ей ограничениями на массовые мероприятия.

Накануне, министр спорта Испании Каролина Дариас на пресс-конференции объявила о том, что спортивные команды любого уровня смогут проводить матчи в присутствии зрителей, однако их число будет строго ограничено 40%-ми от вместимости арен — для площадок на открытом воздухе, и 30% — в закрытом помещении.

Также, будет обязательным условие соблюдения дистанции в 1,5 метра между болельщиками и ношение масок, а сам доступ на стадион будет зарезервирован, преимущественно, для владельцев абонементов на сезон, а также болельщиков из данной локации, дабы полностью снизить фактор мобильности фанатов.

Данный комплекс мер был принять до 29 августа, и получил одобрение среди государственных чиновников, глав регионов, спортивных лиг и председателей клубов Испании.