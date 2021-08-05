Испания

Футболист следующий сезон вновь будет играть в Испании.

Манчестер Юнайтед и Алавес согласовали аренду уругвайского вингера Факундо Пельистри. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

Футболист проведет в Алавесе весь следующий сезон.

Вторую половину минувшего сезона Пельистри также провел в Алавесе. В 12 матчах он не отличался голевыми действиями.

Напомним, Пельистри перебрался в МЮ в 2020 году из Пеньяроля. В 8 матчах за "красных дьяволов" он забил три гола.

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