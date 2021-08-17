Испания

Футболиста считают в клубе "неприкасаемым".

Мадридский Реал намерен продлить контракт с уругвайским полузащитником Федерико Вальверде.

Как сообщает журналист Фабрисио Романо, клуб и футболист очень близки к подписанию нового соглашения.

Также известно, что Вальверде входит в группу "неприкасаемых" и не собирается отпускать его в другой клуб.

Ожидается, что о продлении контракта объявят в ближайшие дни. До этого Мадрид продлил соглашения с Куртуа и Карвахалем.

Ранее уже сообщалось, что в услугах Вальверде заинтересованы Манчестер Юнайтед и мюнхенская Бавария.

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