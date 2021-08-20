Испания

Уругвайский полузащитник продолжит выступать за мадридцев.

Реал не особо активен на трансферном рынке, но работает над сохранением уже имеющихся ресурсов в команде.

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, мадридцы договорились о новом контракте с Федерико Вальверде.

Источник утверждает, что о соглашении с уругвайским полузащитником планируется сообщить на следующей неделе.

Ранее уже сообщалось, что в услугах Вальверде заинтересованы Манчестер Юнайтед и мюнхенская Бавария