Уругвайский полузащитник продолжит выступать за мадридцев.
Федерико Вальверде, getty images
20 августа 2021, 21:37
Реал не особо активен на трансферном рынке, но работает над сохранением уже имеющихся ресурсов в команде.
Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, мадридцы договорились о новом контракте с Федерико Вальверде.
Источник утверждает, что о соглашении с уругвайским полузащитником планируется сообщить на следующей неделе.
Ранее уже сообщалось, что в услугах Вальверде заинтересованы Манчестер Юнайтед и мюнхенская Бавария