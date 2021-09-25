Испания

18-летний испанец не появлялся на поле с 7 ноября 2020 года.

Барселона на своем официальном сайте огласила заявку на предстоящий поединок седьмого тура испанской Ла Лиги против Леванте.

Отметим долгожданное возвращение Анссумане Фати, который впервые за 10 месяцев попал в заявку "блаугранас" после получения тяжелой травмы колена. Это было еще 7 ноября 2020 года.

Матч Барселона — Леванте состоится завтра, 26 сентября, в 17:15 по киевскому времени.