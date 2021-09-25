Барселона на своем официальном сайте огласила заявку на предстоящий поединок седьмого тура испанской Ла Лиги против Леванте.

Отметим долгожданное возвращение Анссумане Фати, который впервые за 10 месяцев попал в заявку "блаугранас" после получения тяжелой травмы колена. Это было еще 7 ноября 2020 года.

Матч Барселона — Леванте состоится завтра, 26 сентября, в 17:15 по киевскому времени.