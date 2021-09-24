Испания

У "блаугранас" восемь голов в пяти первых матчах сезона Ла Лиги.

Барселона в поединке шестого тура испанской Ла Лиги в гостях расписала мировую с Кадисом (0:0).

Таким образом, за первые пять туров чемпионата Испании подопечные Рональда Кумана забили восемь голов.

По информации OptaJose, Барселона показала худшую результативность после пяти туров чемпионата с сезона-2003/04. Тогда у них было пять забитых голов после пяти игр.

В сезоне-2003/04 Барселона финишировала на второй строчке в турнирной таблице Примеры.

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