У "блаугранас" восемь голов в пяти первых матчах сезона Ла Лиги.
Игроки Барселоны, Getty Images
24 сентября 2021, 09:19
Барселона в поединке шестого тура испанской Ла Лиги в гостях расписала мировую с Кадисом (0:0).
Таким образом, за первые пять туров чемпионата Испании подопечные Рональда Кумана забили восемь голов.
По информации OptaJose, Барселона показала худшую результативность после пяти туров чемпионата с сезона-2003/04. Тогда у них было пять забитых голов после пяти игр.
В сезоне-2003/04 Барселона финишировала на второй строчке в турнирной таблице Примеры.
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