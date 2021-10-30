Испания

Стали известны стартовые составы на матч 12-го тура чемпионата Испании, в котором Барселона примет Алавес.

Барселона в матче двенадцатого тура испанской Ла Лиги примет Алавес — это будет первая игра для каталонского клуба после увольнения главного тренера Рональда Кумана.

Вашему вниманию стартовые составы играющих команд:

Барселона: Тер Штеген — Мингеса, Пике, Гарсия, Альба — Нико, Бускетс, Гави — Дест, Депай, Агуэро.

Запасные: Нето, Пенья, Бальде, Лангле, Умтити, Коутиньо, Пуч, Санс, Демир, Эззалзули, де Йонг.

Алавес: Сивера — Наварро, Лагуардия, Лежен, Дуарте — Мойя, Ндиайе, Понс — Мендес, Риоха, Хоселу.

Запасные: Акенг, Агиррегабирия, Сауль, Лопес, Миазга, Тачи, Гарсия, Мартин, Пельистри, Пина, Гвидетти, Силла.

Матч Барселона — Алавес начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.