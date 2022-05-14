Испания

У цьому матчі ворота "вершкових" захищатиме українець Андрій Лунін.

Мадридський Реал на своєму офіційному сайті опублікував заявку на майбутній матч 37 туру іспанської Ла Ліги проти Кадіса.

У заявку "вершкових" увійшов український голкіпер Андрій Лунін, а основного воротаря Тібо Куртуа у списку немає.

За словами головного тренера мадридців Карло Анчелотті, у цій грі ворота "вершкових" захищатиме 23-річний українець, для якого це буде другий матч за Реал у Ла Лізі.

Нагадаємо, матч Кадіс — Реал відбудеться у неділю, 15 травня, о 20:30 за київським часом.