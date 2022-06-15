Испания

Для Роми це буде друга участь у турнірі.

Перед стартом нового сезону Барселона традиційно проведе товариський поєдинок на честь засновника клубу Жоана Гампера. Про це повідомляє прес-служба "блаугранас".

Цього року матч Кубка Гампера, який проводиться з 1966 року, відбудеться 8 серпня, а суперником команди Хаві буде італійська Рома, яку очолює Жозе Моуріньо.

Також наголошується, що першими на поле стадіону Камп Ноу вийдуть жіночі команди, які розпочнуть матч о 18:00, а чоловічі – о 22:00.

Для Роми це буде друга участь у турнірі. Раніше "вовки" зіграли з Барселоною у 2015 році, коли поступилися з рахунком 0:3.