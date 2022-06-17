Також команда Хаві зіграє із ще чотирма клубами.
Getty Images
17 червня 2022, 09:59
Барселона на своєму офіційному сайті оголосила про графік запланованих матчів на передсезонних зборах.
Першу гру заплановано на 13 липня, коли команда Хаві зіграє проти представника четвертого дивізіону Іспанії — Олота.
Потім "блаугранас" чекає на турне по США, де команда проведе ще чотири матчі: Інтер Майямі (20 липня), Реал (24 липня), Ювентус (27 липня) та Нью-Йорк Ред Буллс (31 липня).
Раніше повідомлялося, що Барселона зіграє проти італійської Роми у Кубку Гампера. Гра запланована на 6 серпня.