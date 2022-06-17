Испания

Також команда Хаві зіграє із ще чотирма клубами.

Барселона на своєму офіційному сайті оголосила про графік запланованих матчів на передсезонних зборах.

Першу гру заплановано на 13 липня, коли команда Хаві зіграє проти представника четвертого дивізіону Іспанії — Олота.

Потім "блаугранас" чекає на турне по США, де команда проведе ще чотири матчі: Інтер Майямі (20 липня), Реал (24 липня), Ювентус (27 липня) та Нью-Йорк Ред Буллс (31 липня).

Раніше повідомлялося, що Барселона зіграє проти італійської Роми у Кубку Гампера. Гра запланована на 6 серпня.