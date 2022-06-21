Испания

Бразильский вінгер продовжить контракт із "галактікос" до 2027-го року.

Як повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо, мадридський Реал у липні оголосить про підписання нової угоди із Вінісіусом Жуніором. Термін контракту 21-річного футболіста — до липня 2027-го року.

Італієць зазначає, що президент "вершкових" Флорентіно Перес хоче зберегти у себе гравця збірної Бразилії якнайдовше. Саме він наполіг на найкращих умовах для Вінісіуса.

За словами Романо, автор переможного голу у фіналі Ліги чемпіонів проти Ліверпулю вже прокоментував цю новину. У коментарі Sportv 20-й номер мадридців зазначив, що буде радий й надалі виступати за найкращий клуб світу.

Зазначимо, що у сезоні-2021/2022 Вінісіус Жуніор провів 52 матчі у всіх турнірах, в яких забив 22 голи і віддав 16 гольових передач. Раніше у пресі з'явилася інформація, що французький ПСЖ 5 місяців тиснув на лівого вінгера Реалу, аби той не продовжував контракт із іспанцями.