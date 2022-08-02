Северная Америка

Пуч перейде у Лос-Анджелес Гелексі.

Барселона схвалила та прийняла пропозицію Лос-Анджелес Гелексі по трансферу 22-річного півзахисника Рікі Пуча, повідомляє Фабріціо Романо.

Зараз обговорюються особисті умови контракту гравця, після чого про трансфер буде оголошено офіційно. Журналіст пише, що "блаугранас" гарантовано матимуть відсоток від подальшого продажу футболіста. Яку суму заплатять американці зараз — поки не повідомляється.

У минулому сезоні Рікардо провів 17 поєдинків за Барсу і відзначився одним голом.

Нагадаємо, раніше Пуча хотів підписати інший колектив із Лос-Анджелеса та три європейські клуби.