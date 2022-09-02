Іспанія

Нідерландець підсилив іспанський клуб.

Іспанська Валенсія оголосила про річну оренду з правом викупу 23-річного нідерландського хавбека атакувального плану Джастіна Клюйверта.

Наразі футболіст належить Ромі, контракт із якої у нього діє до наступного літа.

Що цікаво, у 2006-2006 роках у складі "летючих мишей" виступав батько Джастіна — Патрік.

Останній сезон Клюйверт-молодший провів в оренді у французькій Ніцці. За цю команду він провів 31 матч в усіх турнірах, забив 6 м'ячів та віддав 6 асистів.

Нагадаємо, раніше Валенсія оголосила про оренду Морібу.