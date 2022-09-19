Іспанія

Наставник "матрацників" поділився своїми думками після гри з Реалом.

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував поразку своєї команди у матчі шостого туру іспанської Ла Ліги проти Реала (1:2) у мадридському дербі.

"Реал — це команда, яка добре захищається і контратакує. Вони скористалися своїми моментами в першому таймі, і в перерві ми поговорили, щоб постаратися повернутися в гру.

У другому таймі ми збільшили інтенсивність, щоби краще зіграти на половині поля суперника. Можливо, ми були близькі до того, щоб зрівняти рахунок. Але мені подобаються такі команди, як Реал, які організовано захищаються та добре контратакують.

Дуже задоволений тим, як працювала моя команда, вона грала до кінця. Грізманн? Сьогодні ми зрозуміли, що він має грати зі старту", — наводить слова Сімеоне Marca.

Раніше повідомлялося, що Сімеоне побив рекорд за кількістю матчів на чолі Атлетіко у чемпіонаті.