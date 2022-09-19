Іспанія

Наставник "вершкових" поділився своїми думками після гри з Атлетіко.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував перемогу своєї команди у матчі шостого туру іспанської Ла Ліги проти Атлетіко (2:1) у мадридському дербі.

"У нас була перевага в два м'ячі, ми добре захищалися. У другому таймі нашим діям не вистачало ефективності. Потрібно було шукати розриви між лініями і грати вертикально. Не вистачало бажання піти вперед і завдати супернику ще більшої шкоди.

Я вважаю Атлетіко дуже гарною командою, там багато майстрів. У них виникли проблеми на старті сезону, але команда боротиметься до кінця. Наразі нічого не вирішено. Ми почали сезон добре, вони гірші, але все може змінитися.

Вальверде себе виявив. Він здатний виступати як вінгер, при цьому встигаючи допомагати півзахисникам. Він дуже важливий для нас із погляду тактичної гнучкості. Родріго теж добрий. Він розумний і може зіграти на будь-якій позиції", — наводить слова Анчелотті Marca.

Раніше своїми думками поділився головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне.