Іспанія

Українець уперше зіграв на Сантьяго Бернабеу, але "вершкові" втратили два очки.

Мадридський Реал у матчі восьмого туру іспанської Ла Ліги на своєму полі поділив очки з Осасуною (1:1).

У цьому матчі у стартовому складі "вершкових" вийшов український воротар Андрій Лунін, для якого це була дебютна гра на Сантьяго Бернабеу.

Авторитетний портал WhoScored оцінив дії 23-річного українця у 5,9 балів — це найгірша оцінка у складі Реала, включаючи гравців, які вийшли на заміну.

Найкращим гравцем був визнаний вінгер "вершкових" Вінісіус Жуніор, який отримав 8,4 бали.

Ще один портал SofaScore оцінив Луніна у 6,4 бала, що також є найгіршою оцінкою. Найкращим був той самий Вінісіус — 8 балів.

Зазначимо, що це був перший матч для українця цього сезону.