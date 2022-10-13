Іспанія

У бельгійця не дуже великі шанси зіграти у неділю.

Після варшавського матчу Ліги чемпіонів між Реалом і Шахтарем (1:1) головний тренер "галактікос" Карло Анчелотті заявив, що Тібо Куртуа найближчими днями повернеться до тренувань і буде доступний у матчі з Барселоною.

Втім, за інформацією видання Mundo Deportivo, бельгійський голкіпер досі не тренувався і можливість його участі в Ель-Класіко — під великим питанням. Отже, шанси українця Андрія Луніна зіграти у п'ятому матчі поспіль суттєво збільшуються.

Суперматч між Реалом і Барселоною розпочнеться у неділю, 16 жовтня, о 17:15 за київським часом.

Нагадаємо, у минулому турі Андрій Лунін провів перший "сухий" матч у складі "вершкових". Сталося це у грі з Хетафе.