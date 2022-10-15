Іспанія

Як і очікувалося, у заявці "вершкових" не опинилося Тібо Куртуа.

Завтра, 16 жовтня, відбудеться матч дев'ятого туру іспанської Ла Ліги, в якому зустрінуться Реал та Барселона.

Тренерський штаб "вершкових" на чолі з Карло Анчелотті визначився із заявкою футболістів на Ель Класіко.

До неї очікувано не потрапив воротар Тібо Куртуа, тож українець Андрій Лунін вперше зіграє проти Барселони за Реал. Для нього це буде п'ята гра поспіль.

Нагадаємо, матч Реал-Барселона пройде завтра, 16 жовтня, о 17:15 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.