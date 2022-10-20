Франция

Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 19 жовтня.

Перша третина цьогорічного осіннього періоду вже позаду, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У середу, 19 жовтня:

Вийшов цікавий матеріал відносно фінансового стану каталонської Барселони.

Тен Гаг попросив Манчестер Юнайтед зачекати з подовженням контрактів Рашфорда та Де Хеа.

Нападник французького Парі Сен-Жермен Неймар залишився незадоволеним результатами голосування за Золотий м’яч-2022.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.