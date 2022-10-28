Голкіпер МЮ залишився поза заявкою головного тренера "Фурії Рохи".
ДАВІД ДЕ ХЕА, GETTY IMAGES
28 жовтня 2022, 22:57
Голкіпер Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа не потрапив до попереднього списку збірної Іспанії на чемпіонат світу.
Як пише AS, збірна Іспанії підготувала попередній склад із 55 гравців перед ЧС-2022, але на прохання тренера Луїса Енріке його не публікуватимуть. Відзначається, що в цьому списку по п'ять гравців на кожну позицію.
За даними джерела, там не знайшлося місце для Давіда Де Хеа. Натомість на ЧС-2022 вирушать Унаї Сімон (Атлетік), Роберт Санчес (Брайтон) і Давід Рая (Брентфорд). Кепа Аррісабалага з Челсі та Давід Сорія з Хетафе присутні у списку, але на мундіаль, швидше за все, не поїдуть.
Також джерелу стало відомо, що в попередньому складі є Ансу Фаті (Барселона), Мікель Ойарсабаль (Реал Сосьєдад), який зараз в лазареті, Жерар Морено (Вільярреал), Ніко Вільямс (Атлетік), Борха Іглесіас, Серхіо Каналес (обидва — Бетіс) та Серхіо Рамос (ПСЖ).
Раніше ми писали, що Манчестер Юнайтед працює над продовженням контракту з Давідом де Хеа.