Іспанія

Голкіпер МЮ залишився поза заявкою головного тренера "Фурії Рохи".

Голкіпер Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа не потрапив до попереднього списку збірної Іспанії на чемпіонат світу.

Як пише AS, збірна Іспанії підготувала попередній склад із 55 гравців перед ЧС-2022, але на прохання тренера Луїса Енріке його не публікуватимуть. Відзначається, що в цьому списку по п'ять гравців на кожну позицію.

За даними джерела, там не знайшлося місце для Давіда Де Хеа. Натомість на ЧС-2022 вирушать Унаї Сімон (Атлетік), Роберт Санчес (Брайтон) і Давід Рая (Брентфорд). Кепа Аррісабалага з Челсі та Давід Сорія з Хетафе присутні у списку, але на мундіаль, швидше за все, не поїдуть.

Також джерелу стало відомо, що в попередньому складі є Ансу Фаті (Барселона), Мікель Ойарсабаль (Реал Сосьєдад), який зараз в лазареті, Жерар Морено (Вільярреал), Ніко Вільямс (Атлетік), Борха Іглесіас, Серхіо Каналес (обидва — Бетіс) та Серхіо Рамос (ПСЖ).

Раніше ми писали, що Манчестер Юнайтед працює над продовженням контракту з Давідом де Хеа.