Англія

Іспанець може залишитися у Манчестері надовго.

Манчестер Юнайтед працює над продовженням контракту з 31-річним іспанським голкіпером Давідом де Хеа. Про це повідомляє відомий футбольний інсайдер Ніколо Скіра.

Нинішня угода з гравцем розрахована до кінця червня 2023 року. Проте навіть у тому випадку, якщо "манкуніанці" матимуть право її продовжити ще на рік, вони хочуть залишити іспанця на довший строк. Конкретний термін наразі не повідомляється.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що варіант повернення Де Хеа розглядає мадридський Атлетіко.

Також МЮ працює над поверненням до клубу Едвіна ван дер Сара, який має зайняти посаду директора з футболу.