ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Португалець може переїхати до мадридського клубу.

Мадридський Реал хоче домовитись з МЮ щодо трансферу півзахисника "червоних дияволів" Бруну Фернандеша, повідомляє Record.pt.

"Королівський клуб" хотів придбати хавбека ще за часів виступів за Спортинг, але тоді Бруну віддав перевагу клубу АПЛ. Зараз мадридці відновили інтерес.

Трансферна ціна 28-річного гравця — 75 мільйонів євро. В цьому сезоні зіграв 28 матчів у всіх турнірах, в тому числі і на чемпіонаті світу. На Мундіалі Фернандеш вже забив 2 голи та віддав 2 гольові передачі.

Нагадаємо, Португалія обіграла Уругвай за допомоги дублю Бруну Фернандеша.