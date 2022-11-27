ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Цікава ситуація сталася у матчі, який закінчився сенсацією.

У неділю, 27 листопада, збірна Марокко здобула перемогу над бельгійцями — 2:0. Голами у складі африканської команди відзначилися Абдельхамід Сабірі та Закарія Абхуляль.

Втім, цікавий момент трапився ще напередодні стартового свистка. У складі Марокко основним голкіпером було зазначено Яссіна Буну, який грав і у матчі першого туру проти хорватів. Більше того, 31-річний воріт навіть вийшов на поле співати гімн разом з усією командою.

Втім, буквально перед початком поєдинку на полі з'явився його конкурент Мунір Ель Каджоуї, який і відіграв усі 90 з гаком хвилин.

Офіційні причини такої різкої кадрової зміни поки невідомі. Але з фото чітко видно, що Буну відчував дискомфорт ще під час виконанання національних гімнів.