Іспанія

Польський форвард "блаугранас" націлений на кілька трофеїв з каталонським клубом цього сезону.

Нападник Барселони Роберт Левандовські вважає, що каталонський клуб може виграти іспанську Ла Лігу та Лігу Європи.

"Ми, звичайно, маємо думати про перемогу в цих турнірах. Це великий та складний виклик, але ми повинні його зустріти, не кажучи, що у нас немає шансів.

Вони у нас є, тому що ми перші в Ла Лізі. Про перемогу у Лізі Європи, можливо, ще зарано говорити. Спочатку нам потрібно думати про Манчестер Юнайтед, але в Ла Лізі нам потрібно зосередитися на кожній грі як на Камп Ноу, так і поза домом. Якщо ми будемо йти від перемоги до перемоги, перемога в Ла Лізі буде все ближче", - наводить слова Левандовські Mundo Deportivo.

Раніше повідомлялося, що Барселона отримала другу відмову по апеляції Левандовські.