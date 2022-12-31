Іспанія

Найбільша кількість матчів у складі "блаугранас" у Ліонеля Мессі.

У матчі 15 туру іспанської Ла Ліги Барселона на своєму полі не змогла здолати Еспаньйол (1:1).

У цьому матчі взяв участь воротар "блаугранас" Марк-Андре тер Штеген, для якого це була 346 зустріч у футболці каталонського клубу.

За інформацією Relevo, 30-річний німець вийшов на 25 місце за кількістю матчів у складі Барселони.

Очолює цей рейтинг Ліонель Мессі, на рахунку якого 778 матчів. На другому місці йде Хаві (767), а трійку найкращих замикає Серхіо Бускетс (696).

Серед воротарів найбільше поєдинків за Барселону у Віктора Вальдеса — 536.

Раніше повідомлялося, що арбітр матчу Барселона — Еспаньйол Лаос показав рекордну кількість карток для себе.