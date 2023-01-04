Іспанія

Поляк все ж таки відбуде свій триматчевий бан.

Нападник Барселони Роберт Левандовські пропустить три наступні матчі "блаугранас" в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє журналіст Mundo Deportivo Рамон Фуєнтес.

За інформацією джерела, триматчева дискваліфікація польського форварда розпочне дію з гри проти мадридського Атлетіко.

Це відбувається після того, як Спортивний адміністративний суд залишив у силі своє рішення щодо покарання поляка за червону картку у матчі проти Осасуни (2:1).

Таким чином, Левандовські пропустить ігри проти Атлетіко, Хетафе та Жирони.

Зазначається, що каталонський клуб вирішив виконати рішення суду та більше не оскаржать бан поляка.

До цього Левандовські зіграв у матчі проти Еспаньйола, який розкритикував рішення призупинити бан, що дозволило поляку взяти участь у матчі.