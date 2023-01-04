Поляк все ж таки відбуде свій триматчевий бан.
РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСЬКІ, GETTY IMAGES
04 січня 2023, 23:18
Нападник Барселони Роберт Левандовські пропустить три наступні матчі "блаугранас" в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє журналіст Mundo Deportivo Рамон Фуєнтес.
За інформацією джерела, триматчева дискваліфікація польського форварда розпочне дію з гри проти мадридського Атлетіко.
Це відбувається після того, як Спортивний адміністративний суд залишив у силі своє рішення щодо покарання поляка за червону картку у матчі проти Осасуни (2:1).
Таким чином, Левандовські пропустить ігри проти Атлетіко, Хетафе та Жирони.
Зазначається, що каталонський клуб вирішив виконати рішення суду та більше не оскаржать бан поляка.
До цього Левандовські зіграв у матчі проти Еспаньйола, який розкритикував рішення призупинити бан, що дозволило поляку взяти участь у матчі.