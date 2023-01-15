Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 15 січня 2023 року, 17:15.

Мадридський Атлетіко у нинішньому сезоні добряче кульгає, і недільний матч проти Альмерії не став виключенням. Команда Дієго Сімеоне створила багато моментів, проте так і не змогла здобути перемогу.

Наразі "матрацники" знаходять на четвертій сходинці у таблиці, тоді як андалусійці — тринадцяті.

Відео голів та огляд матчу:

Альмерія — Атлетіко — 1:1

Голи: Туре, 37 — Корреа, 18

Альмерія: Мартінес — Посо, Елі, Чумі, Акіеме — Робертоне (Арнау, 88), Кошта, Мелеро (Егуарас, 79) — Баптістан (Рамазані, 66), Туре (Суарес, 66), Ембарба (Мендес, 79)

Атлетіко: Облак — Моліна, Вітсель, Ермосо, Мандава (Регілон, 67) — Кондогбія — Льоренте (Сауль, 90+2), Коке (Барріос, 46), Грізманн, Лемар (Мората, 67) — Кореа (Монтейро, 77)

Попередження: Баптістан, Мендес, Елі — Кондогбія, Сауль

Вилучення: Регілон, 89, (2 ЖК)