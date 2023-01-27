Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Іспанії, що відбувся 26 січня 2023 року, 21:00.

У чвертьфіналі Кубка Іспанії Атлетік у гостях здобув перемогу над Валенсією та вийшов у півфінал турніру.

Перемогу "баскам" принесли забиті м'ячі у виконанні Муньяіна, Ніко Вільямса та Весги. За "кажанів" відзначився Де Маркос, який зрізав м'яч у свої ворота.

Відео голів та огляд матчу:

Валенсія — Атлетік 1:3

Голи: Де Маркос, 43 (автогол) — Муньяін, 35, Ніко Вільямс, 45, Весга, 74.

Валенсія: Мамардашвілі — Гая, Діакабі (Озкаджар 46), Джомерт, Фульк'є, — Гільямон (Андре 75), Моріба, Муса (Алмейда 57), Кастільєхо (Перес 57) — Ліно, Кавані (Дуро 57).

Атлетік: Агірресабала — Берчіче, Альварес, Вівіан, Де Маркос — Весга, Еррера, Беренгер — Муньяін, І. Вільямс, Н. Вільямс.

Джерело: MEGOGO