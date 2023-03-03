Іспанія

Бельгійський голкіпер "вершкових" поділився своїми думками після гри з Барселоною.

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа прокоментував поразку своєї команди у першому півфінальному матчі Кубка Іспанії проти Барселони (0:1).

"Ми домінували у грі, а вони добре оборонялися. Ми пропустили гол через велику невдачу. Я зробив сейв, але м'яч відскочив у Мілітао.

Вони виграли тоді, коли цього не заслуговували. У нас були певні складнощі з ударами по воротах суперника і створенням моментів. Ми добре контролювали матч, але не знайшли свого моменту", — наводить слова Куртуа AS.

Гра у відповідь Кубка Іспанії відбудеться 5 квітня на Камп Ноу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал — Барселона.