Іспанія

Для аргентинця матч із Севільєю став 613 на чолі "матрацників".

Мадридський Атлетіко у матчі 24 туру іспанської Ла Ліги розгромив Севілью (6:1).

За інформацією прес-служби "матрацників", цей матч став 613 для головного тренера Атлетіко Дієго Сімеоне на чолі мадридського клубу.

За цим показником 52-річний аргентинець випередив Луїса Арагонеса, на рахунку якого 612 матчі.

Сімеоне очолює Атлетіко із 2011 року. Разом із "матрасниками" він двічі став чемпіоном Ла Ліги, ставав переможцем Кубка та Суперкубку Іспанії. Двічі вигравав Лігу Європи та Суперкубок УЄФА. Також "матрацники" двічі пробивалися у фінал Ліги чемпіонів.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Атлетіко — Севілья.