Іспанія

Словенець провів 389 матч у складі "матрацників".

Мадридський Атлетіко у матчі 27 туру іспанської Ла Ліги мінімально обіграв Бетіс (1:0).

У цьому матчі взяв участь воротар "матрацників" Ян Облак, для якого це був 389 поєдинок у складі мадридського клубу.

За інформацією OptaJose, Облак повторив рекорд по кількості матчів за Атлетіко серед легіонерів, який раніше належав Дієго Годіну.

Таким чином, Облак може стати одноосібним володарем рекорду, якщо візьме участь у наступному матчі проти Райо Вальєкано.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Атлетіко — Бетіс.