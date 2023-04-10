Іспанія

Наставник "матрацників" поділився своїми думками після гри з Райо Вальєкано.

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував перемогу своєї команди у матчі 28 туру іспанської Ла Ліги проти Райо Вальєкано (2:1).

"Я думаю лише про майбутню гру з Альмерією. Але спочатку ми матимемо товариський матч у Туреччині, щоб допомогти багатьом людям після землетрусу.

Нам також потрібна підтримка. Ми битимемося до кінця і тиснемо на газ, а далі буде видно. Доля розпорядиться, чого ми заслуговуємо, а чого ні. Попереду ще десять турів і на кону багато очок", — наводить слова Сімеоне Marca.

Після 28 турів Атлетіко набрав 57 очок та посідає третє місце у турнірній таблиці Ла Ліги, відстаючи від Реала на два бали.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Райо Вальєкано — Атлетіко.