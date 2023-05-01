Іспанія

Український вінгер записав на свій рахунок результативну дію.

Жирона в рамках поєдинку тридцять другого туру чемпіонату Іспанії грає на виїзді проти Севільї та веде з рахунком 2:0.

В другому голі гостей взяв участь Віктор Циганков. Рікельме з лівого флангу дотягнув м'яч до пів кола перед штрафним, після чого пробив у поперечину поблизу до лівої дев'ятки, Гутьєрресу не дали добити з відскоку, але Циганков потім скинув під удар у порожні для Кастельяноса!

Це вже четверта результативна передача для українського футболіста в складі Жирони. Також на його рахунку три голи.

Гра Севілья — Жирона розпочалась о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.