Іспанія

35-річний француз завоював 33 трофей у кар'єрі.

Мадридський Реал у фіналі Кубка Іспанії обіграв Осасуну (2:1) та став переможцем турніру.

Для нападника "вершкових" Каріма Бензема цей трофей став 33 у кар'єрі, що дозволило йому оновити рекорд з титулів для французьких футболістів.

Друге місце у цьому рейтингу посідає Кінгслі Коман, на рахунку якого 26 трофеїв.

У складі Реала Бензема завоював 25 титулів, ще сім у Ліоні та один зі збірною Франції.

Цього сезону Бензема провів 38 матчів, у яких забив 29 голів та віддав шість результативних передач.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал — Осасуна.