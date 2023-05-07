Іспанія

"Вершкові" здобули двадцятий Кубок Іспанії у своїй історії.

Мадридський Реал у фіналі Кубка Іспанії обіграв Осасуну (2:1) та став володарем трофею.

Для мадридської команди це був 20 Кубок Іспанії в історії клубу та перший з 2014 року.

За інформацією MisterChip, Реал став першим іспанським клубом, який зміг здобути 100 офіційних трофеїв.

Крім Кубків Іспанії, у Реала 35 чемпіонств у Ла Лізі, 12 Суперкубків Іспанії, Кубок Еви Дуарте, Кубок іспанської ліги, 14 титулів у Лізі чемпіонів, 2 Кубки УЄФА, 5 Суперкубків Європи, 2 латинські кубки, 3 Міжконтинентальні кубки та 5 клубних чемпіонатів світу.

Раніше повідомлялося, що Реал — четверта команда серед п’яти провідних ліг Європи за кількістю перемог у національному Кубку.