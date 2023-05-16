Іспанія

Команда Віктора Циганкова зможе брати участь у єврокубках, якщо клуб туди потрапить.

Жирона, де виступає український вінгер Віктор Циганков, зможе виступати в єврокубках, якщо туди потрапить. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, таке рішення ухвалило УЄФА, оскільки City Group має у володінні менше 50% акцій клубу.

Нагадаємо, за регламентом клуби з однаковими власниками не можуть одночасно брати участь у єврокубках під егідою УЄФА.

Це питання виникло у зв'язку з тим, що City Group володіє Манчестер Сіті, який уже забезпечив собі місце у Лізі чемпіонів на наступний сезон.

Наразі Жирона набрала 48 очок та посідає сьоме місце у турнірній таблиці Ла Ліги, що дозволяє виступати у Лізі конференцій. Попереду Жирони – Бетіс, у якого 55 очок, а позаду – Атлетік, Осасуна та Севілья, у яких по 47 балів.

У заключних матчах сезону Жирона зіграє проти Вільярреала, Сельти, Бетіса та Осасуни.