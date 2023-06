Арбітр Ентоні Тейлор був змушений захищати себе та свою родину від розчарованих уболівальників Роми після фіналу Ліги Європи в аеропорту Будапешта.

По дорозі до посадкової зони Тейлору довелося слухати неприємні фрази на свою адресу, після чого в Ентоні полетів стілець.

Anthony Taylor, the referee for the #UEL final, was harassed by AS Roma supporters at the airport with his family. Horrible scenes 😖 pic.twitter.com/jEHjJhXy4d

Угорській поліції вдалося захистити англійця та його родину. Дружина була явно шокована тим, що відбувається, а дочка плакала.

Anthony Taylor was with his family when harassed by Roma fans at the Airport. Had to be taken aside by security, bottles were thrown by some and he was physically attacked by others.



