Ентоні Тейлору дісталося в аеропорту Будапешта, коли він готувався до посадки на літак до Англії.
Ентоні Тейлор, Getty Images
02 червня 2023, 07:45
Арбітр Ентоні Тейлор був змушений захищати себе та свою родину від розчарованих уболівальників Роми після фіналу Ліги Європи в аеропорту Будапешта.
По дорозі до посадкової зони Тейлору довелося слухати неприємні фрази на свою адресу, після чого в Ентоні полетів стілець.
Угорській поліції вдалося захистити англійця та його родину. Дружина була явно шокована тим, що відбувається, а дочка плакала.
Зазначимо, що після матчу головний тренер Роми Жозе Моуріньо звинуватив Тейлора в поразці своєї команди від Севільї, назвавши суддівство огидним.
Раніше повідомлялося, що у фіналі Ліги Європи Севілья — Рома показано 13 жовтих карток — це рекорд турніру.