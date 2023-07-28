Іспанія

Бразилець вже грає з сімкою на спині.

Лідер Реала Вінісіус Жуніор прокоментував зміну ігрового номера. Бразилець змінив 20-й номер на 7-й, який раніше носив Роналду.

"Я щасливий і пишаюся тим, що мені довірили 7-й номер, номер Кріштіану, Хуаніто. Я дуже радий.

Роналду мене надихає, тому що я бачив кожен його матч з першого до останнього. Він ознаменував собою епоху.

Кріштіану – мій кумир. Носити цей номер – мрія", – сказав бразилець в інтерв'ю клубному ТБ.

У минулому сезоні бразилець провів 32 матчі в Ла Лізі: на його рахунку 10 голів та 9 асистів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Вінісіуса визнано найкращим гравцем сезону в Реалі.