Іспанія

За словами наставника "жирондинців", український форвард продовжує адаптацію у новому клубі.

Головний тренер Жирони Мічел прокоментував виступи українського нападаючого Артема Довбика в останніх матчах іспанської Ла Ліги.

"Довбик все ще перебуває в процесі адаптації, але це гравець, який тримає м'яч спиною до воріт та забезпечує безперервність. Нам потрібно від нього більше, тому що він робить дуже добрі відкривання.

Довбик розуміє, що ми маємо використовувати його у своїх інтересах. Він дуже важливий гравець для нас, як з погляду безперервності, так і з погляду глибини", - наводить слова Мічела Golmunio Girona.

Нагадаємо, в останній грі проти Лас-Пальмаса (1:0) Довбик з'явився на полі на 62 хвилині, замінивши Крістіана Стуані.

Цього сезону Довбик провів чотири матчі, в яких забив один гол, відігравши 100 хвилин.