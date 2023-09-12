Завершилися матчі кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи-2024 за 12 вересня.
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12 вересня 2023, 23:50
Бельгія – Естонія 5:0
Голи: Вертонген 4, Троссард 18, Лукаку 56, 58, де Кетеларе 88
Ізраїль - білорусь 1:0
Гол: Каніховскі, 90+3
Іспанія - Кіпр 6:0
Голи: Гаві, 18, Меріно, 33, Хоселу, 70, Ферран Торрес, 73, 83, Баена, 77
Мальта — Північна Македонія 0:2
Голи: Ельмас, 5, Манев, 41
Норвегія — Грузія 2:1
Голи: Голанд, 25, Едегор, 33
Швейцарія — Андора 3:0
Голи: Іттен, 49, Джака, 84, Шакірі, 90+2 (пен.)
Швеція – Австрія 1:3
Голи: Гольм, 90 – Грегоріч, 53, Арнаутовіч, 56, 69 (пен.)